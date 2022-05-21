اللواء مجدي عبد الحليم: الإخوان تتلقى 1.5 مليون دولار شهريا من التنظيمات الإرهابية

اللواء مجدي عبد الحليم: قيادات "الإرهابية" فقدوا السيطرة على شباب التنظيم

قال اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتلقى دعم شهري من جماعات التنظيمات الإرهابية يقدر بـ 1.5 مليون دولار شهريا لدعم أسر المحتجزين في تهم تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهابي محمود حسين استولى على المبلغ بالكامل".

وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكتشف الإرهابي إبراهيم منير، نائب المرشد المقيم في لندن سرقة الأموال دون توزيعها على أسر المحتجزين".

تابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، " إبراهيم منير لا يوجد له أي تواجد أو ثقل في الجماعة، مضيفا: " قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا السيطرة على الشباب بعد أن خرجوا من عباءتهم بعد اكتشافهم كم السرقات التي يحصلون عليها القيادات مما أحدث حالة كبيرة من القلق بين التنظيم".