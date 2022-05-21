ننشر لكم في السطور التالية، ‎الفئات المستثناة من تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، حيث تحرص بوبة الفجر الإلكترونية دائم على تقديم كافة الخدمات للمواطنين وخاصة بطاقات التموين، لذا ننشر لكم كافة التفاصيل حول ‎الفئات المستثناة من تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.

‎الفئات المستثناة من تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ‎الفئات المستثناة من تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يستثنى أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، والذين ليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجب يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.

تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين.

ونص التوجية الصادر بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.

وشمل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.