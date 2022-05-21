سعر الدولار اليوم السبت 21-5-2022 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك اليوم السبت 21-5-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 18.23 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري



18.22 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري



18.23 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



18.24 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



18.23 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



18.24 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.25 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس



18.21 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.