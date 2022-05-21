أسعار الذهب اليوم السبت 21 مايو 2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت 21 مايو 2022، بعد أن شهد تراجعًا أمس بمقدار 48 جنيهًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1842 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 666 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1000جنيه.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1142جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8050 جنيها.

وانخفض الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا ولكنه يتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ منتصف أبريل 2022.

تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي جعلتالمستثمرين يتجهون إلى الأصول الآمنة.