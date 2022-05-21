أسعار اللحوم اليوم السبت 21-5-2022 في الأسواق

الاقتصاد
اللحوم
اللحوم
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها في الأسواق، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الضأن بالعظم نحو 150 جنيها، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.

اسعار اللحوم اليوم 
وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

وسجل سعر اللحم المفروم العادي بين 130- 180 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو سعرا بين 160 - 180 جنيهًا فى الكيلو، والكبدة بين 150 - 180 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم المستوردة
أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

صفقة القرن.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

وزراء وسفراء ونجوم الفن والمجتمع في حفل زفاف الإعلامي وخبير الآثار علي أبو دشيش (صور)

جلسة مرتقبة تحسم مصير نجم برشلونة

شاهد.. الصورة الأخيرة للفنان سمير صبري على فراش المرض بالمستشفى

مؤلف مسلسل "تحيه كاريوكا" يكشف عن كواليس لقاءه بالفنان الراحل سمير صبري

عاجل.. "بن شرقي" يوقع للأهلي 3 سنوات براتب سنوي 27 مليون جنيه

وزير الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 57 ألف فدان (صور)

تلاوة القرآن الكريم في مستهل افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي