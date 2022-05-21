التخطيط: توفير خدمات الشمول المالى بـ258 قرية من قرى حياة كريمة



أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قرى المُبادرة الرئاسية.



وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة، لإتاحة باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لأهالي قرى "حياة كريمة"، مشددةً على اهتمام الدولة بمحور التنمية الاقتصادية والتشغيل في المُبادرة، من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال، وتوفير المجمعات الحرفية والصناعية.



من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية تطبيق الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الزيارات الميدانية ومسح خصائص المجتمع المحلي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد احتياجات أهالي القرى، التي قد تختلف من قرية إلى أخرى.



وأضاف حلمي، المشرف العام على مُبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن الزيارات الميدانية التي تشارك فيها وزارة التخطيط والبنك المركزي وعدد من البنوك، تتضمن جلسات تشاورية وندوات تعريفية لأهالي القرى، حول كافة الخدمات والمنتجات المالية المتاحة، منها على سبيل المثال، القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، ماكينات الصراف الآلي، الدفع الإلكتروني، المحافظ الإلكترونية، الإنترنت البنكي، بطاقات ميزة مسبوقة الدفع، وفتح حسابات الأنشطة الاقتصادية للحرفيين.



وأوضح حلمى، أنه تم توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2021)، شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة "QR CODE".



وتابع أنه تم إصدار 9230 بطاقة مدفوعة مقدمًا و263 بطاقة ائتمان و26 وثيقة تأمين، وكذا فتح 1538 محفظة إلكترونية و6122 حساب بنكي، واستفادة 2826 مواطن من خدمات الإنترنت البنكي، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه من المُستهدف توفير خدمات الشمول المالي في 40 مركز في 18 محافظة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحلول يونيو المقبل.

