الأرصاد تعلن: انخفاض في درجات الحرارة اليوم يصل لـ 5 درجات

قالت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد انخفاض في درجات الحرارة اليوم يصل لـ 5 درجات، وتسجل القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

انخفاض في درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس في جنوب البلاد

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود جنوب البلاد انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 4: 5 درجات.

طقس معتدل نهارا على شمال البلاد

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس مائل للبرودة ليلا

وأعلنت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

طقس لطيف على جنوب سيناء ليلا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد ليلا.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجات

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة