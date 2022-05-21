أسعار اليورو فى مصر اليوم السبت 21-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.07جنيه للشراء، و19.21 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.17 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.07 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.07 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.05 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.08 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.09 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

 

 

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