الإمارات وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات التجارية



حث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي،، مع أرسين كانوكوف رئيس مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، مجالات التعاون المشترك.

وأوضح المزروعي أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تقدمًا متناميا في شتى القطاعات، خاصة في الاقتصاد المعرفي والمستدام، والذكاء الاصطناعي وغيرها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

وأشارإلى أهمية تكثيف الجهود بين بيئة الأعمال في أبوظبي ونظيرتها في روسيا لرفع مستويات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال مارس الماضي في العاصمة الروسية موسكو سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات.