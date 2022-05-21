ضمن "حياة كريمة".. توقيع الكشف الطبي على 1500 مريض بالشرقية

انطلقت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية صان البحرية، التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٥٠٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وفي لفتة إنسانية وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، منسق القوافل الطبية الدكتور أحمد عبد الحكيم بنقل حالة مرضية علي الفور إلي مستشفي الحسينية المركزي، وذلك من الحالات الخمسة من خلال السيارات التابعة للمديرية، لعدم قدرتها علي الحركة، لوجود كدمات بالساق من الركبة لأعلي الساق، وتم استكمال الفحوصات الطبية لها بالمستشفي، وإعادتها مرة أخرى لمنزلها مع صرف العلاج اللازم لها بالقافلة الطبية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.