في اليوم العالمي للنحل.. تعرف على أبرز الأرقام حول إنتاج النحل والعسل في مصر



نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بصناعة نحل العسل وعسل النحل في مصر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنحل، والذي تم اقراره للاحتفال به في ٢٠ مايو من كل عام.

وتعد مصر الأولى عالميا في تصدير طرود النحل الحي، حيث يبلغ اجمالي ما تصدره مصر إلى الخارج نحو ١.٣ مليون طرد نحل حي كل عام، كما تم تصدير هذا العام نحو ٣٢٠٠ طن عسل إلى الخارج خلال عام ٢٠٢١.



ووفقا للانفوجراف تبلغ قيمة صادرات مصر من منتجات نحل العسل ومستلزمات الإنتاج نحو ٣٠٠ مليون دولار، كما يبلغ اجمالي انتاج مصر من عسل النحل نحو ٣٠ الف طن، وتمتلك مصر نحو ٢ مليون طائفة وخلية نحل، حيث يعمل في مجال تربية نحل العسل في مصر، نحو ٢٥ الف اسرة.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.