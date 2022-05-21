وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير التموين علي المصيلحي السبت 21 أيار مايو، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر تقريبًا.

وأصبحت واردات مصر من القمح، التي عادة ما يجري تأمينها من خلال مناقصات، موضع شك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب اعتمادها الشديد على إمدادات القمح القادمة من منطقة البحر الأسود.

وقال المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تركز حاليًا على حصاد القمح من المحصول المحلي، الذي يستمر في العادة حتى يوليو تموز أو أغسطس آب، أكثر من التركيز على الواردات.


 


 

 


 

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