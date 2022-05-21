نزول أول معدة للمدفن.. تطورات قضية هدم قبر طه حسين وتعليق من ابنة حفيدته

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مدفن الدكتور طه حسين
مدفن الدكتور طه حسين
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نزلت أول معدة إلى مدفن الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، ويأتي ذلك بعد أيام من تردد أنباء عن هدم المدفن، الذي يقع في القاهرة، وذلك لإنشاء محور ياسر رزق، لتقول الدكتورة مها عون، ابنة حفيدته إن هذه الصورة التقطها أحد أفراد العائلة للمدفن صباح اليوم.

وصول معدة لمدفن طه حسين

وقالت مها عون: "وصلت هذه الماكينة اليوم للمدافن وتتواجد الآن في الشارع الموازي لشارع مدفن طه حسين"، حسب موقع مصراوي.

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وحفيدة عميد الأدب العربي، قالت قبل أيام، إنهم تواصلوا مع محافظة القاهرة لبيان هدم مدفن طه حسين من عدمه لتنفيذ محور ياسر رزق، حيث ردت المحافظة بأنها أجرت بالفعل أعمال الحصر للمنطقة الواقع داخلها المدفن، ولكنهم لا يعلمون هل سيتم هدمه أم لا، حيث إن هذا الأمر من اختصاص جهة أخرى بخلاف المحافظة.

طلب إحاطة حول هدم مدفن طه حسين

ومن جانبه، تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، حول مخطط محافظة القاهرة، لإنشاء محور مروري جديد ينتج عنه إزالة المقبرة التي تضم رفات عميد الأدب العربي طه حسين، وإنشاء محور يحمل اسم الكاتب الصحفي ياسر رزق.

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وطالب عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، بإحالة موضوع الطلب إلى اللجنة المختصة في المجلس؛ الذي يتعرض لرمز من رموز الوطن.

غضب في الأوساط الثقافية

فيما عبرت حفيدة عميد الأدب العربي، عن الغضب المنتشر في أوساط المثقفين، لما تردد من احتمالية هدم مقبرة عميد الأدب العربي، لإنشاء محور ياسر رزق.

"تم وضع بالفعل علامة (إكس) على المقبرة تمهيدًا لهدمها، مفيش لحد الآن معلومة مؤكدة بقرار الهدم، ولكن وجدنا علامة X التي تضعها المحليات على المقابر؛ التي ستتعرض للإزالة مع التوسعات، وأيضًا على مقبرة والدي التي تقع بجوارها"، حسب تصريحات الدكتورة مها عون لبرنامج كلمة أخيرة.  

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واستكملت: "العائلة تشعر بالقلق بأن يطلب منها نقل رفات جدها عميد الأدب العربي، بالإضافة لأمي وأمينة طه حسين، وهي من أوائل الحاصلات على شهادة جامعية ووزير الخارجية الأسبق محمد حسين الزيات".

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