وزير الزراعة: السعودية تعتمد منظومة التكويد والتتبع للصادرات المصرية

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بقيام هيئة الغذاء والدواء السعودية باعتماد المنظومه التصديريه الحديثة والتي يتم تطبيقها علي الصادرات المصريه للإتحاد الاوروبي ودول العالم الكبري مثل اليابان وأستراليا وكندا وأمريكا والتي تعتمد علي المنظومة الجديده لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية الطازجة تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعيالمصري وذلك بديلا عن منظومة شركات المطابقة الخاصه وذلك للأصناف الرئيسية من الصادرات الزراعية الطازجة الهامة وهي الموالح (البرتقال - الليمون - الجريب فروت) والفراوله والعنب الرمان والجوافة والبصل.





حيث تضمن المنظومة الجديدة أحكام الرقابة الكاملة علي كافة خطوات المنظومة التصديرية بدءا من المزرعه وحتي وصول المنتج اليالمستهلك.





كما تعتمد تلك المنظومه علي أحدث وسائل تكنولوجيا الأقمار الصناعية ال GPS لرسم الخرائط الرقمية للمزارع والكيانات التصديرية.





أشاد وزير الزراعة بالجهود التي يبذلها الحجر الزراعي المصري في تطبيق منظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية وإحكامالرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.





كما أشاد بجهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالسعودية والتمثيل التجارى المصري بوزارة التجارة والصناعة وكذلك هيئة سلامة الغذاء المصرية في التنسيق المستمر لهذا الملف الهام.





"وجه القصير الشكر إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة السعودي ‏وهشام بن سعد الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواءالسعودي وكل الفريق الفني من الجانب السعودي.





والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعيه المصرية أصبحت تتمتع بسمعه عالمية متميزة حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال والفراولة للعام الثالث علي التوالي وتجاوز حجم الصادرات الزراعية ال 5.6 مليون طن خلال العام الماضي.





كما تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة الثلاثة ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن.