"الجمارك": تعليق القيمة المضافة على الآلات حافز كبير للصناعة المحلية

أشاد أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية بقرار وزير المالية تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على المعدات والآلات بما فيها خطوط الانتاج مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة المحلية.

وقال عبدالواحد إن القرار هو خطوة مهمة في النهوض بالصناعة المصرية موضحا أن القرار يعطي دفعة معنوية للمصنعين ويؤدي لتعميق الصناعة المحلية كما يساهم في زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الشعبة أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة نسبة الإنتاج والتصنيع مما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر قرارا بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي وفقا لنص المادة 28 مكرر من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه وذلك بعد تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الذي يفيد ان تلك الالات والمعدات واردة لاستخدامها في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشاة وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب اي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

وأضاف وزير المالية في قراره يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الالات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط الدال على مزاولة نشاط تادية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.