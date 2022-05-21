الفيوم يفوز على شباب طامية بثنائية ويضمن البقاء في دوري القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، بقيادة مدربه أحمد عبدالغني فوزًا غاليًا على حساب منافسه مركز شباب طامية، بهدفين نظفين في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة رقم 28 ببطولة دوري القسم الثاني.

وسجل هدفي فريق الفيوم في شباك مركز شباب طامية يوسف مصطفى ومحمد مرسي في الدقيقتين 29 و93 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الفيوم إلى 36 نقطة في المركز الثامن ليضمن البقاء في دوري القسم الثاني بعد هبوط فريق ملوي، فيما تجمد رصيد مركز شباب طامية عند 36 نقطة في المركز السابع بجدول مسابقة الدوري.

وأشاد أحمد عبدالغني المدير الفني لفريق الفيوم بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبي فريقه أمام مركز شباب طامية وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

