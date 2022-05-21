سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال إجازة البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 21 مايو 2022، مع تعطل البنوك بسبب أجازتها الأسبوعية، مع ترقب تأثير قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع المقبل.

 

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 18.24 للشراء، 18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.26 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

الاقتصاد
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - الأهلي يكشف رسميًا حقيقة توقيع بن شرقي

أنشيلوتي يُحدد بديل مبابي ويُطالب ريال مدريد بضمه

بشكل نهائي.. مبابي يحسم مستقبله ويُبلغ بيريز هاتفيًا بقراره

عاجل.. الكشف رسالة مبابي إلى فلورنتينو بيريز

عاجل.. مبابي يختار مدرب باريس سان جيرمان الجديد

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي

البنك الأهلي يغري صفقة الأهلي والزمالك بمبلغ ضخم

عاجل.. حجز الفنان مصطفى هريدي في واقعة حادث السيارة بالشيخ زايد