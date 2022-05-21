السعيد: خطة العام المقبل تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل إلى 900 ألف فرد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي المقبل 2022-2023 تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% - 7.5%.

وأضافت وزيرة التخطيط في تقرير صادر عن الوزارة أن الخطة تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـمُستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـمُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة الـمُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالـمملكة الـمتحدة في عام 2021.