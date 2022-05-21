ننشر شروط التقديم لوظائف جهاز تشغيل الشباب بالجيزة

يبحث عدد كبير من الشباب وخاصة حديثي التخرج، عن وظائف شاغرة مناسبة، وخاصة تلك التي لا تشترط الخبرة كشرط للتقديم، وهو ما أعلن عنه جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات وتقديم تدريب وتأهيل لمن لا يمتلكون الخدمة، والراتب ثابت بالإضافة إلى عمولة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، وفق الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في السطور التالية:

الوظائف المطلوبة

ووفق ما أعلن جهاز تشغيل الشباب فإن الوظائف الشاغرة هي بشركة «كونكيت» للتدريب والتأهيل هي العمل بشركات الإنترنت بقسمي الدعم الفني وخدمة العملاء (customer service - Technical support).

شروط التقديم للوظائف الشاغرة

وأعلن الجهاز عن الشروط اللازمة للتقديم لتلك الوظائف عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالآتي:

- أن يكون المتقدم خريج كليات ومعاهد 4 سنوات.

- الحد الأقصى لعمر المتقدم 32 عاما.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة في مجال العمل الخاص بخدمة العملاء والدعم الفني، مع وجود تدريب لغير المؤهلين.

- تكون ساعات العمل الرسمية يوميًا 8 ساعات و45 دقيقة راحة.

- العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع ويومين إجازة أسبوعية.

- يحصل المقبولون في العمل على 21 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

- طبيعة العمل تقوم على حل مشاكل الإنترنت المنزلي مع العملاء.

- العمل يكون من مدينة نصر مع إمكانية العمل من المنزل بعد أربعة أشهر.

- يحصل المقبولون على تأمينات صحية واجتماعية وترقيات وتدرج وظيفي.

ويكون الراتب ثابتا دون تارجت 3570 جنيهًا.

خطوات التقديم لوظائف جهاز تشغيل الشباب

وبحسب جهاز تشغيل الشباب فإن التقديم يتم من خلال التوجه إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب على عنوان 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.