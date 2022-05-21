للشهر الثاني على التوالي.. أسمنت العريش تخفض أسعارها 100 جنيه للطن

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة الأسمنت، أن مصنع العريش للأسمنت، أعلن عن انخفاضات جديدة في أسعار الأسمنت بداية من غدا الأحد لتنشيط السوق وسط ركود في حركة مبيعات.

وأضاف الزيني خلال تصريحات لـ "الفجر"، أن أسمنت العريش خفض سعر طن أسمنت المسلح تسليم أرض المصنع بقيمة 100 جنيه، إلى 1050 جنيه  على أن يصل للمستهلك بقيمة  1150 جنيه، بينما انخفض سعر طن اسمنت التشطيبات تسليم أرض المصنع إلى 850 جنيه للطن ليصل للمستهلك بقيمة 1000 جنيه.

ويعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي  في أسعار أسمنت العريش، حيث سبق وان خفضت أسعارها  بقيمة 100 جنيه في بداية شهر مايو.

وأوضح الزياني، أن تخفيض قيام شركة اسمنت العريش بتخفيض أسعارها في محاولة لانتشال السوق من الركود  بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية وصل سعر الطن في المتوسط إلى مستويات قياسية  1600 جنيه بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن سعر الطن حاليا يتراوح في المتوسط بين 1300 جنيه إلي 1400 جنيه للمستهلك.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماع مع منتجي الاسمنت وطالبهم بضرورة خفض الأسعار، بعد أن تسبب ارتفاعه في إصابة سوق العقارات بالركود.

اخبار الاقتصاد ​​ أخبار مصر
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إنبي يسجل هدف التقدم في شباك الأهلي (فيديو)

عاجل - الأهلي يكشف رسميًا حقيقة توقيع بن شرقي

أنشيلوتي يُحدد بديل مبابي ويُطالب ريال مدريد بضمه

الزمالك يرصد مليون و200 ألف دولار لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بشكل نهائي.. مبابي يحسم مستقبله ويُبلغ بيريز هاتفيًا بقراره

عاجل.. مبابي يطلق تصريحات مُثيرة عقب تجديد عقده مع سان جيرمان

نجم مانشستر سيتي مودعًا جوارديولا: أنت الأفضل في العالم

عاجل.. مبابي يختار مدرب باريس سان جيرمان الجديد