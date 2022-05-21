للشهر الثاني على التوالي.. أسمنت العريش تخفض أسعارها 100 جنيه للطن

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة الأسمنت، أن مصنع العريش للأسمنت، أعلن عن انخفاضات جديدة في أسعار الأسمنت بداية من غدا الأحد لتنشيط السوق وسط ركود في حركة مبيعات.



وأضاف الزيني خلال تصريحات لـ "الفجر"، أن أسمنت العريش خفض سعر طن أسمنت المسلح تسليم أرض المصنع بقيمة 100 جنيه، إلى 1050 جنيه على أن يصل للمستهلك بقيمة 1150 جنيه، بينما انخفض سعر طن اسمنت التشطيبات تسليم أرض المصنع إلى 850 جنيه للطن ليصل للمستهلك بقيمة 1000 جنيه.



ويعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي في أسعار أسمنت العريش، حيث سبق وان خفضت أسعارها بقيمة 100 جنيه في بداية شهر مايو.



وأوضح الزياني، أن تخفيض قيام شركة اسمنت العريش بتخفيض أسعارها في محاولة لانتشال السوق من الركود بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية وصل سعر الطن في المتوسط إلى مستويات قياسية 1600 جنيه بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن سعر الطن حاليا يتراوح في المتوسط بين 1300 جنيه إلي 1400 جنيه للمستهلك.



وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماع مع منتجي الاسمنت وطالبهم بضرورة خفض الأسعار، بعد أن تسبب ارتفاعه في إصابة سوق العقارات بالركود.