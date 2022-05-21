تعرف على خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2022

استقبلت وزارة الداخلية، اليوم السبت، طلبات التقديم في الدفعة السابعة من الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، والذين يشترط اجتيازهم الاختبارات المقررة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، تفاصيل التقديم في هذه المعاهد، وفق تقرير نشر عبر القناة الأولى الفضائية.

مواعيد التقديم في معاهد معاوني الأمن

ووفق المعلن من وزارة الداخلية فأن مدة التقديم في معاهد معاوني الأمن هي في الفترة من السبت الموافق 21 مايو وتستمر حتى الخميس 23 يونيو.

ويعتبر معاون الأمن هو فئة تم استحداثها بقرار من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للشرطة، للشباب والشابات وهي بديلة عن وظيفة أمين الشرطة، ويتم التقديم بشهادة الإعدادية ومدة الدراسة 18 شهر، وهي متاح لجميع التخصصات والإدارة والقطاعات الشرطية، وفي آخر 6 شهور يتم اختيار التخصص.

شروط التقديم لمعاهد معاوني الأمن

وجاءت شروط التقديم في معاهد معاون الأمن، كالآتي:

- المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين من غير تجنيس.

- ألا يقل العمر وقت التقديم عن 19 عام وألا يزيد عن 25 عام، في تاريخ فتح باب التقديم.

-المتقدم حاصل على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها.

- حسن السمعة، محمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أو في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره».

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومية أو القطاع العام بقرار أو حكم تأديبي.

- استيفاء شروط اللياقة الصحية التي يتم تحديدها من قبل المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية.

- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم للذكور، أما الإناث فلا يقل عن 160 سم.

- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

وتتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب وغيرها حيث يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاج المجاني وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، وللمتفوقين جوائز مادية ومعنوية.

خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن

ويتاح التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، خدمة معاوني الأمن من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنـــا).

- اختيار خدمة معاوني الأمن والضغط على استمرار

- تحديد وسيلة تسديد الرسوم الإلكترونية للتسجيل عبر بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل.

- تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم، والحصول على رقم.

ثم التوجه لمعهد معاوني الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم، وهي كالآتي:

للذكور في معهد معاونى الأمن بطرة محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون بمحافظات: الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج مدينة سوهاج حى الكوثر بمحافظات: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد.

بالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، فسيتم التقديم بمعهد معاونى الأمن بطرة؛ وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 مايو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو المقبل.

بعد سحب الملف، سيخضع المتقدمين للاختبارات التي تبدأ اعتبارًا من يوم 28 مايو المقبل بالمعاهد التدريبية التابعة لقطاع التدريب.