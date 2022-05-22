ننشر لكم في السطور التالية، رابط سريع لسهولة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022، وهذا بعد تفعيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديث بيانات بطاقات التموين.

وعن طريقة تسجيل رقم الهاتف، يمكنكم من خلال التقرير التالي، لاطلاع على رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف من خلاله وتحديث البيانات من المنزل بدلا من الذهاب ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة الجميع.

وقامت وزارة التموين بفتح رابط موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل 2022، من خلال رسالة عبر بونات صرف الخبز.



وعلى جميع المواطنين يمكنهم تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص برب الأسرة، لتحديث البطاقة وتسجيل رقم التليفون، منعا لإيقاف بطاقة التموين.

تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 حتى هذا الموعد

قررت الوزارة مد مهلة تسجيل رقم الموبايل 2022، سواء من خلال موقع دعم مصر الرسمي أو من خلال مكاتب التموين، حتى يوم 30 يونيو المقبل.

ربط موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

يجب على الراغبين في تسجيل رقم الموبايل الدخول على موقع دعم مصر الرسمي ((هنا))

بعد الدخول على موقع دعم مصر يجب الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة

إدخال رقم البطاقة التموينية الخاص بكل مواطن والمكونة من 12 رقمًا.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية

ويتم فيما بعد اختيار أيقونة إرسال الرقم السري.