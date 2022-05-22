برقم الجلوس والاسم.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

مازال البحث مستمر من جانب طلاب الصف الأول لإعدادي لمعرفة النتيجة والانتقال للصف الثاني الإعدادي، ويبحث الطلاب عن رابط لمعرفة النتيجة فور ظهورها رسميا، للحصول على كافة لدرجات في المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع أيضا.

ومن خلال كتابة رقم الجلوس والاسم يمكن للطلاب معرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها في الترم الثاني للصف الأول الإعدادي 2022.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

ننشر لكم رابط لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2022 الترم الثاني، فور الانتهاء من مراجعة النتائج وتدقيقها، حيث يسهل ظهور النتائج ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة برقم الجلوس والاسم

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 الترم الثاني

الدخول على الرابط التالي ((((((هنا))))))

كتابة الرقم القومي كامل وبشكل صحيح.

اختر المرحلة الدراسية: “الاعدادية”.

اختار العام الدراسي الحالي “2022”.

اختار الصف الدراسي “المرحلة الدراسية”.

قم بالاختيار للفصل الدراسي الذي تم دخول الامتحان فيه.

قم بالضغط على خانة “عرض النتيجة”.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- اليوم الأول: السبت الموافق 7 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط

- اليوم الثاني: الأحد الموافق 8 مايو امتحان مادة الهندسة

- اليوم الثالث: الإثنين الموافق 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء

- اليوم الرابع: الثلاثاء الموافق 10 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

- اليوم الخامس: الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية

- اليوم السادس: الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة العلوم