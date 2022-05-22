يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة، من خلال ادخال الرقم القومي والاسم؛ حيث تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (((((اضغط هنا)))))

قم بإختيار برنامج “تكافل وكرامة”

ثم النقر على "الاستعلام عن نتيجتك"

كتابة الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

الضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

يتمّ الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

التقديم لبرنامج تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية وتكون على العنوان الحالي.

- قسيمة الزواج أو الطلاق.

- شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- إقرار الوصاية للأيتام.

- شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

- صورة بطاقة التموين المميكنة (إن وجدت) بإسم الزوج أو الزوجة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

- يعمل الفرد بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أقل من 400 جنيه.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.