احصل على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر هذا الرابط

حالة من التوتر الشديد تنتاب أولياء الأمور وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يبحثون عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر رابط توفره بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام من أولياء الأمور الذين يبحثون عن النتيجة للاطمئنان على مستوى التلاميذ التعليمي.

وينتظر لكثير من أولياء الأمور التعليم على تقديرات الأبناء والنتيجة النهائية لسهولة انتقالهم للصف الخامس الابتدائي، لذا نوفر من خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

تسجيل الدخول إلي بوابة نتائج التعليم الأساسي https://web.cairogovresults.com.

اختيار المرحلة الدراسية.

كتابة رقم الجلوس

اختيار وتسجيل البيانات المطلوبة مثل (بيانات المدرسة والمنطقة التعليمية).

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على عرض النتيجة

تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالألوان

اللون الأزرق: عند حصول الطالب على درجات تبدأ من (85 إلى 100) درجة.

اللون الأخضر: عند حصول الطالب على درجات تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة.

اللون الأصفر: عند حصول الطالب على درجات تبدأ من (50 لأقل من 65) درجة.

اللون الأحمر: عند حصول الطالب على درجات تبدأ من (من 1 لأقل من 50) درجة، كما أن هذا اللون يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات.