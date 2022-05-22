قبل نصف ساعة من التداولات.. ما هي توقعات أداء البورصة بعد رفع الفائدة ؟





أكدت بحوث مباشر، أن قرار رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض الذي كان من المتوقع اتخاذه مسبقا، يؤدي إلى تذبذب سريع ولكن السوق يكون قد بدأ بالفعل بعكس اثارة.



ونصحت بحوث مباشر، المستثمرين لمراقبة مستويات دعم هامة بين 10400 إلى 10280 نقطة، والتى يجب عندها حماية الأرباح ووقف الخسائر حيث يؤدي اختراق اي منهم الرجوع إلى مستويات 10000 نقطة أو 9850 نقطة، مشيرة إلى أن اول مستويات المقاومة إلى تواجه المؤشر هي 10640 و10800.



وكان البنك المركزي المصري أعلن في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساسِِْ لاحتواء التضخم بعد أن ارتفع إلى مستويات 14%.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية انهت تعاملات يوم الخميس الماضي على اداء متباين لمؤشراتها، وزاد ارتفع المؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10549 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة.