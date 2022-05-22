اعرف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يبحث العديد من المواطنين عن بيان الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، وعن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 22-5-2022، إليكم البيان التالي:

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، قالت الهيئة إنه يسود البلاد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد.

واكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض اليوم بقيم تتراوح بين 4: 5 درجات، وتسجل العظمى في القاهرة نحو 27 درجة.

حالة الطقس في شمال البلاد الاحد

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود شمال البلاد طقس معتدل نهارا بينما في الليل يكون الطقس مائل للبرودة.

حالة الطقس في جنوب البلاد الاحد

وعن الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيكون حار ويسود ارتفاع في درجات الحرارة خلال شاعت النهار، اما ليلا فيكون الطقس لطيف.

مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب البلاد.



مناطق تتعرض للرياح اليوم

يشهد اليوم الأحد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء، كما يوجد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.



درجات الحرارة اليوم الأحد.

أما درجت الحرارة المتوقعة اليوم الاحد الموافق 22 من مايو، ننشر لكم التفاصيل من خلال البيان التالي:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة

