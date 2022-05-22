ظهور سميرة أحمد في جنازة الراحل سمير صبري يضعها على صدارة "جوجل"

تصدرت النجمة الكبيرة سميرة أحمد اليوم الأحد الموافق الـ22 من مايو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها الأخير في جنازة الراحل سمير صبري.

سميرة أحمد في جنازة سمير صبري

وحرصت سميرة أحمد على حضور جنازة صديقها الراحل سمير صبري، والتي أقيمت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وظهرت جالسة في سيارتها، وبدى عليها التعب.

سميرة أحمد تودع صديقها سمير صبري

وودعت سميرة أحمد الراحل سمير صبري بكلمات مؤثرة، معربة عن حزنها الشديد من فقدان هذا النجم الكبير الذي لمع في الفن والإعلام والاستعراض.

سميرة أحمد: افتقدنا فنان عظيم

وقالت سميرة أحمد إن الراحل سمير صبري كان أعز أصدقائها مضييفةً: "افتقدنا فنان عظيم وقدير، كفاية إنه كان بيحط البسمة على وجوه الناس كلها، ودي كفاية".

آخر لقاءات سميرة أحمد وسمير صبري

وحول آخر لقاء جمع سميرة أحمد وسمير صبري قالت: "آخر لقاء كان بينا أول إمبارح وكنا متفقين يروح معايا التكريم الخاص بيا في مهرجان الكاثوليكي، ومقدرتش أروح".

آخر اتصال بين سميرة أحمد وسمير صبري

وأوضحت سميرة أحمد أنها اعتذرت عن التكريم متابعةً:"اعتذرت لأبونا بطرس وقلت له آسفة أوي مش هقدر أطلع على المسرح، وطلبت منه يقول كلمة عني، وبقدم التعزية لينا كلنا".

جنازة سمير صبري وحضور سميرة أحمد

وتواجدت النجمة الكبيرة سميرة أحمد رفقة عدد ضخم من الفنانين في جنازة سمير صبري الذي عاش مناصرا لمهنته وكان عونا لزملائه دوما.