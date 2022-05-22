"يوم الحسم".. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والقناة الناقلة

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.. يترقب عشاق الساحرة المستديرة الموقعة الحاسمة التي ستلعب مساء اليوم بين فريقي "السيتي" وأستون فيلا، في مواجهة يسعى فيها جوارديولا إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتا.

وتستعرض بوابة الفجر تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في السطور التالي:

يلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدا الأسبوع الـ38، حيث يمتلك السيتي الفرصة الأكبر لحسم اللقب، حيث يكفيه الفوز دون النظر لنتيجة مواجهة غريمه ليفربول وولفرهامبتون.

ويستضيف ملعب الاتحاد معقل "السيتي" مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والتي يدخلها جوارديولا وعينه على اللقب بعدما خسر في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مباراة مثيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ7 بالإمارات.

ظروف مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء متصدرا لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك برصي 90 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، وخاصة بعدما أدر رياض محرز ركلة جزاء المباراة الماضية، كانت كفيلة لتتويج فريقه.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري للدوري الإنجليزي نقل مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا عبر فضائيتها بي إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم.