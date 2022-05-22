نائبة التنسيقية: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصاديات الدول

أخبار مصر
نائبة التنسيقية
نائبة التنسيقية
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أكدت النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جرائم غسيل الأموال من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.

وأضافت كرم، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة  الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أن مرتكبي تلك الجرائم  يستهدفون طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الأموال.

وتابعت:" الاتفاقيات الدولية حددت التدابير الاحترازية لمنع جرائم غسل الأموال، ومنع ضرب اقتصاديات الدول التي تقوم فيها عمليات غسل الأموال".

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كان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية المختصة.

النائبة مى كرم جبر عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غسيل الأموال الجلسة العامة لمجلس النواب مكافحة غسل الأموال

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