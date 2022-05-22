رئيس حماية المستهلك: حملات استدعاء لـ١٢٠ سيارة من مختلف الأنواع

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 


قال ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ان اجمالي  شكاوي السلع المعمرة استحوذ علي نسبة الاكبر من حجم الشكاوي المقدمة للجهاز بحجم ٣٢% خلال الفترة الماضية.

 

واشار حسام خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفى، إلى ان شكاوي السيارات استخوذت علي نسبة ٥.٦% من اجمالي حجم الشكاوي المقدمة، مؤكدا أنه قام علي مدار الفترة الماضية باجراء حملة استدعاء  لـ ١٢٠ سيارة  سواء عن طريق الجهاز مباشرة أو عن الشركة الام، وخلال الربع الأول من ٢٠٢٢ وصلت إلى ٣٥ حملة استدعاء.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

بفرمان من إيهاب جلال.. لاعب جديد "مفاجأة" ينضم لقائمة منتخب مصر

تشافي يحلم بثلاثي هجومي لبرشلونة

أول تعليق من دي ماريا على تجديد عقد مبابي

قرار جديد من المحكمة في قضية شقة الزمالك

د. مصطفى ثابت يكتب: الحوار الوطني وطريق مصر إلى المستقبل (4)

مبدئيا.. النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة

الشحن عبر الممرات المائية في الصين يرتفع 4.2 %

فيريرا يُضحي بخماسي الزمالك لعقد صفقات جديدة