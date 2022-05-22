رئيس حماية المستهلك: حملات استدعاء لـ١٢٠ سيارة من مختلف الأنواع



قال ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ان اجمالي شكاوي السلع المعمرة استحوذ علي نسبة الاكبر من حجم الشكاوي المقدمة للجهاز بحجم ٣٢% خلال الفترة الماضية.

واشار حسام خلال تصريحات على هامش مؤتمر صحفى، إلى ان شكاوي السيارات استخوذت علي نسبة ٥.٦% من اجمالي حجم الشكاوي المقدمة، مؤكدا أنه قام علي مدار الفترة الماضية باجراء حملة استدعاء لـ ١٢٠ سيارة سواء عن طريق الجهاز مباشرة أو عن الشركة الام، وخلال الربع الأول من ٢٠٢٢ وصلت إلى ٣٥ حملة استدعاء.