صحة الشرقية: إقبال كبير من المواطنين لتلقي لقاح كورونا

محافظات
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
Advertisements

شهدت مراكز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج، لتلقي لقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها.

يأتي ذلك تزامنًا مع قيام الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين باللقاح بالمراكز الطبية، ودور المناسبات بالقري والنجوع، بالإضافة إلي انتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القري والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، والتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

محافظةالشرقية استخراج شهادات تلقي لقاح كورونا مراكز تطعيم المواطنين باللقاح مديرية الشئون الصحية بالشرقية

مواد متعلقة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقنا
Advertisements

الأكثر قراءة

بفرمان من إيهاب جلال.. لاعب جديد "مفاجأة" ينضم لقائمة منتخب مصر

تشافي يحلم بثلاثي هجومي لبرشلونة

قرار جديد من المحكمة في قضية شقة الزمالك

أول تعليق من دي ماريا على تجديد عقد مبابي

مبدئيا.. النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة

د. مصطفى ثابت يكتب: الحوار الوطني وطريق مصر إلى المستقبل (4)

لهذا السبب.. حنان مطاوع توجه الشكر لدولة الإمارات

القباج تشهد القرعة الإلكترونية لاختيار 3 آلاف من المتقدمين لحج الجمعيات