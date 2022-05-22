صحة الشرقية: إقبال كبير من المواطنين لتلقي لقاح كورونا

شهدت مراكز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج، لتلقي لقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها.

يأتي ذلك تزامنًا مع قيام الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين باللقاح بالمراكز الطبية، ودور المناسبات بالقري والنجوع، بالإضافة إلي انتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القري والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، والتوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.