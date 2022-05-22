رئيس نساء وتوليد مستشفى المنشاوي بطنطا تكشف تفاصيل ولادة سيدة لـ 5 توائم (فيديو)

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت الدكتورة سحر محروس، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي بطنطا، تفاصيل ولادة سيدة بطنطا لـ 5 توائم.

 

وقالت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، إن العملية تمت على ما يرام؛ لكونه كان هناك تخطيط جيد لها من قبل، موضحة ان الولادة بدأت المتابعة مع المستشفى في الأسبوع الـ 30 للحمل، ولكونها كانت حامل بـ 5 توائم تم إجراء الولادة القيصيرية لها في الأسبوع الـ 34، منوهة بإنه قبل الولادة بـ 8 أيام تم عمل تحاليل وفحوصات وحجز الحضانات وعروضات التخدير والباطنة والقلب حتى  لا يفاجئوا بأي شيء أثناء العملية. 

 

وأضافت رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى المنشاوي بطنطا، أن هذه السيدة لديها 3 أبناء من بينهما حمل تؤام، مشيرة إلى أن الحمل بتوائم قد يكون وراثة في بعض العائلات، مشيرة إلى أن العملية استغرقت أقل من ساعة إلا ربع، موضحة أن السيدة كان لديها غدة لبنية في الصدر، وغير صحيح أنها مصابة بالسرطان ونصحها الطبيب بالحمل لتثبيت الرحم.

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