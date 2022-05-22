وزير المالية يشكر أوائل الشركات التي قامت بالإنضمام للتشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكترونى

وجه " الدكتور محمد معيط وزير المالية " رسالة شكر لأوائل الشركات التى انضمت للتشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وبالأخص الشركات التالية التي قامت بالفعل بإرسال ايصالات تجريبية على المنظومة قبل الميعاد المحدد وهى:

- العربى للتجارة والصناعة العربى

- فاريتى ملتيميديا ستور للتجارة

- أوول فودز أحمد وعمرو محمد عبد الحميد جنينه وشركائهما تسيباس

- شركة أى جى مودا

- العربى للمعادن الحديثة

- اتصال للتجارة

- أمير نبيل موريس حنا وشركاه

- شركة يونيتد جروسرز

- ريتايل جروب ايجيبت

- مجموعة فيصل الرشيد وشركاه للتجارة العامة والمقاولات

- اس أند ايه للتجارة

- المتحدة للتجارة والاستشارات

- ميس تكبيره لملابس المحجبات

- أركان للتكنولوجيا الرقمية

- المصرية للصرافة والأعمال المالية

- شركة مطاعم سمسمة

- شركة كارينا ستورز

- كيان لصناعة الملابس الجاهزة

- شركة الفار التجارية

- عماد مختار حسن فرحات أسماك بحري

- شركة اس اس بي ايجيبت للمطاعم

- شركة رع سبورت للاستيراد

- شركة سبينس ايجيبت

- موباكو للصناعة والتجارة

ووصف وزير المالية هذه الشركات بشركاء النجاح، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بإجراءات الوزارة لتسريع وتيرة ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، وتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

وأشار " وزير المالية " إلى أن التحول الرقمي يفرض حاليًا تحديات شديدة لمواكبة التطورات العالمية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ستساعد على إحكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي حيث أنها تُعد امتداد لمنظومة الفاتورة الالكترونية.



وأكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإيصال الإلكترونى هى أحد مشروعات ميكنة وتطوير المصلحة، والتى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبي لها بدءًا من 15 أبريل 2022، لافتًا إلى أن هذا يأتي فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، موضحًا أن من أهم المميزات التى تحققها مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة هى استفادة الشركات المشاركة من الدعم الفنى الكامل الذى تقدمه مصلحة الضرائب المصرية لها،وكذلك إستفادة المصلحة من المقترحات التى تقدمها الشركات للوصول بمنظومة الإيصال الإلكترونى إلى الوجه الأكمل.

وأضاف " عبد القادر " أنه بيتم عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديو كونفراس للعديد من الشركات، موضحًا أنه تم خلال هذه الورش الإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت من قبل الشركات، وهناك حرص من مصلحة الضرائب بالتواصل مع الشركات التي قامت بالاشتراك في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الايصال الالكتروني بشكل مستمر وتقوم بالعمل على حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات لاستكمال خطوات التكامل، واستكمال اختبارات التكامل مع المنظومة.

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن مرحلة التشغيل التجريبي تسير على قدم وساق من أجل التحقق من كافة إجراءات المنظومة، واستكمال اختبارات التكامل معها، حيث أنهت عدد من الشركات إجراءات التكامل مع منظومة الإيصال الالكتروني بل وقامت بإرسال ايصالات تجريبية بالفعل على منظومة الايصال الالكتروني ، وهناك العديد من الشركات تقوم حاليًا باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا التكامل.