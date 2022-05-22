ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث وصلت إليه 9 سفن وغادرته 7 سفن، فيما بلغت حركة الشاحنات (دخول وخروج) 2749 شاحنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الصادر من الحاويات بلغ 341 حاوية "مكافئة"، والحاويات الواردة 156 حاوية "مكافئة"، فيما بلغت حاويات الترانزيت 1552 حاوية "مكافئة"، مشيرة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 28 ألفا و257 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 353 ألفا و644 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 34 ألفا و533 طنا، شملت 3 آلاف و175 طن اسمنت،14 ألفا و367 طن يوريا، 4.5 ألف طن مولاس و4 آلاف و751 طن كوارتز، 7 آلاف و740 طن فوسفات، فيما بلغت الواردات 43 ألفا و846 طنا تضمنت 560 طن ابلاكاش، 7 آلاف و917 طن خردة، 640 طن خشب زان، 3 آلاف و448 طن كلوريد ايثلين، 7 آلاف و935 طن ذرة، 6 آلاف و634 طن فول، 489 طن عدس، 5 آلاف و937 طن حديد، و10 آلاف و286 طن فول صويا.