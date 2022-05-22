تداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.