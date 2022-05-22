تداول 6269 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 6 آلاف و269 طن بضائع عامة متنوعة، 379 شاحنة، 34 سيارة ملاكي، الإضافة إلى تسجيل وصول ومغادرة 683 راكبا.

وأوضحت هيئة الموانئ - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الصادرات شملت تداول 1454 طن بضائع عامة ومتنوعة 67 شاحنة، 4 سيارات ملاكي، فيما بلغت الواردات تداول 4 الآف 815 طن بضائع عامة ومتنوعة، 312 شاحنة، و30 سيارة ملاكي.

وأضاف البيان، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن) وعلى متنها 92 شاحنة بحمولة 1674 طن بضائع عامة ومتنوعة، 4 شاحنات فارغة و14 سيارة ملاكي، والسفينة (الحرية) وعلى متنها 52 شاحنة بحمولة 1346 طن بضائع و3 شاحنات فارغة، والسفينة (أمل ) وعلى متنها 81 شاحنة بحمولة 1567 طن بضائع عامة ومتنوعة،8 شاحنات فارغة و14 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية (ذهاب وعودة) للسفينتين (سيناء - عمان)، تم استقبال 14 شاحنة بحمولة 176 طن بضائع عامة،و52 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و58 شاحنة فارغة،سيارتين ملاكي، وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1454 طن بضائع عامة و4 سيارات ملاكي.