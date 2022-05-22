غدًا.. بدء أعمال منتدى "دافوس" حضوريا لأول مرة منذ وباء كورونا



تبدأ أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادى العالمى السنوى، الذى يستضيفه منتجع "دافوس" السويسرى، غدا الأحد، ،حتى 26 مايو الجارى لأول مرة بالحضور الشخصى، منذ بداية وباء كورونا فى 2020.

وذكر المنتدى- فى بيان، اليوم- أنه سيركز فى اجتماعاته هذا العام على آثار جائحة كورونا، والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ودور التعددية من أجل السلام فى أوروبا، بالإضافة إلى التحديات العالمية الأخرى.

الجدير بالذكر أن منتدى "دافوس" يعتبر أحد أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية السنوية على المستوى العالمى، ويمثل تجمعا مهما لكبار صانعى السياسات فى العالم، إضافة إلى مناقشته أهم التحديات الراهنة على مستوى العالم.