تراجع جديد في أسعار الحديد.. حديد عز ينخفض ألف جنيه

أعلنت اليوم حديد عز عن خفض جديد في أسعار حديد التسليح بلغ 1000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 18.170 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، ليصل إجمالي الخفض خلال شهر مايو 1830 جنيها للطن، وكانت حديد عز خفضت الأسعار 830 جنيها في بداية الشهر تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وتوقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنخفض أسعار حديد التسليح 1000 جنيه للطن مع دخول شهر يونيو.

وأوضح بأن جميع مصانع حديد التسليح من المؤكد أنها ستحذو حذو شركة حديد عز لتعلن عن أسعارها الجديدة خلال ساعات.

ولفت إلى أن سعر الحديد للمستهلك سيصل في حدود 18300-18400 جنيه للطن لمصانع حديد عز.

وأشار الزيني إلى أنه سيتم التداول لحديد عز بسعر 18170 جنيها تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بدلا من 19170 جنيها للطن.

وأعلنت شركة السويس للصلب عن خفض أسعار الحديد بنحو 1030 جنيه للطن.