صندوق الطاقة المتجددة الأردني يطلق البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي

أطلق صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الأردنية اليوم الاحد، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي.



ووقع رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، مع ممثلي بنوك (الإسلامي، والقاهرة عمان، وصفوة، وكابيتال)،اتفاقيات لإتاحة المجال للمواطنين الاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتركيب انظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل.



وأكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، أهمية البرنامج في إحداث اثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي، مشيرًا إلى ان الدعم الحكومي هو دعم مباشر بقيمة 30 بالمئة من تكلفة الأنظمة (السخان الشمسي والخلايا الشمسية)، يقدم لمساعدة الأسر الاردنية بالاضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.



وقال أن حجم الأنظمة التي يدعمها صندوق الطاقة لغاية قدرة (3.6) كيلواط (واحد فاز)ن هي مشمولة أيضا بدعم الكهرباء، سواء في هذا البرنامج أو التي تم تركيبها في المرحلة الأولى، وهذا التزام من قبل الحكومة بفاعلية الدعم للبرامج التي يقدمها الصندوق للمواطنين وضمان استفادتهم منها بالشكل الملائم.



واكد الوزير الخرابشة، اهمية المشروع في تحفيز أعمال الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية في المحافظات، ما يسهم في توفير فرص عمل اضافية مباشرة وغير مباشرة في مختلف محافظات المملكة، الامر الذي سيحدث اثرا تنمويا محليًا مباشرا.



وشدد على أن هذا البرنامج الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة، هو استمرار لخطط وبرامج الصندوق في دعم القطاع المنزلي، وهو إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في دعم المواطن الأردني وتمكينه في فاتورة الكهرباء الشهرية، وإلى استمرارنا بالعمل على تحقيق الخطط في مجال الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات، وصولًا إلى الاستدامة في هذا المجال.



من جانبه أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، أهمية الشراكة بين صندوق الطاقة المتجددة مع البنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، لإتاحة المجال للمواطنين الاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتركيب انظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل.



وقال أن اربعة بنوك إنضمت الان للمشاركة في هذا البرنامج وهي (الإسلامي، والقاهرة عمان، وصفوة، وكابيتال)، وسيتبعها توقيع اتفاقيات مماثلة مع 25 جمعية محلية في مختلف المحافظات لتسهيل الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم.



وأشار مدير الصندوق إلى أن إطلاق هذه المرحلة من البرنامج يأتي بعد تحقيق المرحلة الأولى أهدافها وتركيب أنظمة خلايا شمسية لـــ 4500 منزل إضافة إلى أنظمة السخان الشمسي بحجم تمويل إجمالي للمشروع وصل إلى 15 مليون دينار، مؤكدأ استمرار الصندوق في تأدية مهمته المتمثلة بتمكين المواطنين من تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية وإحداث اثر إقتصادي واجتماعي مباشر في هذا الشان.



بدورهم اكد مدراء البنوك أهمية برامج صندوق الطاقة المتجددة في تحريك السوق، وضرورة المشاركة في البرنامج ما يسهل ويخدم المواطنين ويخفف من عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على القطاع المنزلي، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل للمواطنين بالشراكة مع صندوق الطاقة ضمن آليات شفافة وواضحة.



وأشاروا إلى أن البرنامج في مرحلته الأولى قد حقق نجاحًا كبيرًا وبحجم تمويل وصل إلى 20 مليون دينار، وهذه المرحلة المماثلة بحجم التمويل ستسهم في توفير فرص عمل كبيرة في شركات الطاقة وتحريك السوق إلى جانب الأثر الإقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطنين.



ووفق الاتفاقيات يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول لتركيب نظام الخلايا الشمسية أو نظام السخانات الشمسية، وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظات أو من ضمن الاقليم، وان يكون المزود أو المقاول مرخصا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب انظمة الخلايا الشمسية، اما فيما يخص تركيب السخانات الشمسية يجب أن يكون المزود أو المقاول ضمن قائمة المؤهليين لتركيب انظمة السخانات الشمسية، ويمكن الحصول على القائمة من خلال النوافذ التمويلية.



ويمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامج معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المعد لهذا البرنامج والذي تم استحداثه للتسهيل على المواطنين الراغبين بالاستفادة من البرنامج معرفة آلية التقديم والاستفادة من البرنامج وتفاصيل الدعم والمواصفات الفنية للأنظمة والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية www.memr.gov.jo ومن خلال صفحات التواصل الإجتماعي لصندوق الطاقة JREEEF أو من خلال البنوك المعتمدة لهذا البرنامج.