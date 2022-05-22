الأردن: عطلة الخميس المقبل احتفاءً بعيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، يوم الخميس المقبل؛ احتفاء بعيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من أيار يشمل القطاع الخاص.


وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القرار يشمل القطاع الخاص على أن ينتهي دوام يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيار في تمام الساعة الثانية ظهرا، لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور الاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة في جميع محافظات المملكة والتي ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء.

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