37 % ارتفاع واردات الأردن من المواشي في 4 أشهر

ارتفعت واردات المملكة من المواشي خلال الثلث الأول من العام الحالي بواقع 37 بالمئة.



وارتفعت واردات المملكة من المواشي عبر ميناء العقبة في الأشهر الأربعة الأولى إلى 351 ألف رأس ماشية، مقارنة بـ 255 ألف رأس خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح.



وأضاف الدلابيح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الثلث الأول من العام الحالي شهد زيادة بواقع 12 بالمئة في عدد الحاويات التي ارتفعت من 242607 حاويات خلال الثلث الأول من العام الماضي إلى 272063 حاوية لنفس الفترة من العام الحالي.



وارتفعت البضائع العامة عبر ميناء العقبة بواقع 17 بالمئة خلال الثلث الأول، فيما ارتفعت من بضائع الصب الجاف بواقع نحو 53 بالمئة، وانخفضت بضائع الصب السائل بواقع 6 بالمئة.



وبحسب الدلابيح، ارتفعت السيارات والشاحنات بواقع 24 بالمئة، حيث بلغت خلال الثلث الأول من العام الماضي 103198 سيارة في حين وصلت هذا العام لنفس الفترة إلى 127129 سيارة، كما قفز عدد السياح من 109 سياح إلى 34612 سائحا لذات الفترة.



وأعرب عن تفاؤل حذر لحركة المناولة في ميناء العقبة خاصة مع إغلاق غالبية الموانئ الصينية وزيادة مصاريف العبور عبر قناة السويس وارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا.