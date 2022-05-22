بالرقم القومي.. تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن طريقة وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهور النتيجة عبر المديريات التعليمية المختلفة.

وقد أعلنت محافظة القاهرة إمكانية إطلاع أولياء الأمور على النتائج الدراسية للطلاب في مراحل التعليم الأساسية الابتدائية والإعدادية عبر موقع «بوابة التعليم الأساسي».

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 عبر موقع بوابة «التعليم الأساسي»، في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

يمكن الدخول عبر موقع التعليم الأساسي والاطلاع على نتائج الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني، من خلال الرقم القومي للطالب، من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي:

الدخول على بوابة النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي (اضغط هنـــا).

إدخال بيانات الخاصة بالطالب والتي تتضمن الآتي:

الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد.

الصف الدراسي الخاص.

المرحلة الدراسية «الابتدائية – الإعدادية».

الفصل الدراسي «آخر العام».

العام الدراسي «2021 / 2022».

وأخيرًا الضغط على «عرض النتيجة» لتظهر الشهادة الخاصة بالطالب.

طريقة قراءة ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستكون من خلال الألوان، بدلا من الأرقام، وستكون من 4 ألوان، تعبر عن مستوى الطالب وهي:

الأزرق: يعتبر الطالب متفوق دراسيا، وقد حصل على أعلى الدرجات، ويكون ما بين «85 إلى 100».

الأخضر: يشير إلى أن الطالب حصل على درجات متوسطة، ما بين «65 وحتى أقل من 85».

الأصفر: يؤكد أن الطالب تحصل على ما يؤهله للنجاح فقط، وتكون درجات ما بين «50 وحتى أقل 65».

الأحمر: وهذا يشير إلى أن الطالب لم يتحصل على المعارف والمهارات، إذ أن درجات الطفل تكون من «1 وحتى أقل من 50».