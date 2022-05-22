الإمارات تترأس الإجتماع الـ" 28 " للجنة الإستشارية للتعدين بالدول العربية

ترأست دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإجتماع الثامن والعشرين للجنة الإستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الذي عقد بمقر المنظمة.

مثل الدولة في الإجتماع خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوزارة والمهندس على قاسم المدير العام لمـؤسسـة الفجيـرة للمـوارد الطبيعية إلى جانب عدد من المعنيين والمسؤولين بقطاع الثروة المعدنية بالدول العربية.

افتتح أعمال الاجتماع المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة بكلمة استعرض فيها جهود المنظمة ودورها في تنمية قطاع التعدين العربي والأنشطة التي نفذتها في القطاع منذ انعقاد الاجتماع السابق للجنة العام الماضي والإنجازات الرئيسة التي حققتها وأبرزها انشاء قاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية وإعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية وعرضه على اللجنة لاعتماده بعد أخذ مرئيات الدول، والمبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة.

وقال إن المنظمة أعدت "المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة" التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع التشاوري الثامن لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي عقد بالرياض يناير الماضي لمواكبة النظرة المستقبلية للعالم القائمة على التحول نحو الطاقة النظيفة والتعامل مع تغير المناخ والتطور التكنولوجي.

و أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعوة الدول العربية لتكثيف عمليات البحث والتنقيب عن هذه المعادن الاستراتيجية والعمل على زيادة قيمتها الاقتصادية من خلال تشكيل لجنة عربية تضم مسؤولين ومختصين من الوزارات المعنية تحت مسمى اللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف الصقر إن المنظمة وبالإضافة إلى هذه الأنشطة تقوم حاليا بتطوير منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية "APIP.online " التي أعدتها المنظمة بجهودها الذاتية من أجل دعم منظومة الصناعة والتعدين وتعزيز التجارة العربية البينية، لتتماشى مع التوجهات الحديثة نحو التحول الرقمي.

و ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وعرض نشاط المنظمة في قطاع التعدين خلال الفترة ما بين اجتماعي اللجنة ونتائج وتوصيات الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي عقد بالرياض يناير 2022، ونتائج وتوصيات المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية الذي عقد بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الماضي إلى جانب عرض حول قطاع التعدين بمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، واللجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى استعراض مشروع برنامج عمل المنظمة في قطاع الثروة المعدنية للعامين 2023- 2024.