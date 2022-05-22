جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك أوزبكستان

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة السعي لتوثيق العلاقة مع الإدارات الجمركية في الدول الصديقة لدعم النمو في التبادل التجاريين مع الشركاء التجاريين، والحرص على تبادل التجارب والخبرات معهم لاطلاعهم على التقدم الكبير الذي حققته دبي في مجال الخدمات التجارية والجمركية ما مكنها من ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمي وعاصمة اقتصادية توفر فرصًا كبيرة لشركاء التجارة للاستفادة من تميزها في الربط بين الأسواق في مختلف القارات والدول.

جاء ذلك خلال استقباله - بحضور محمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات في "دبي التجارية العالمية" - مافلونوف اكمال خوجا يوسوبوفيتش رئيس لجنة الدولة للجمارك بجمهورية أوزبكستان وسعادة عزيز ماحموتوف قنصل أوزبكستان في دبي، في إطار تعزيز جمارك دبي جهودها لتطوير التعاون والتنسيق مع الإدارات الجمركية في دول الشركاء التجاريين لدولة الامارات من أجل دعم النمو في التجارة الخارجية للدولة.

وقال محبوب: نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع جمارك أوزبكستان لدعم نمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تنفيذًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتطبيقًا للخطط والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات والتي تتوجها مشاريع الخمسين الهادفة إلى زيادة الصادرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية للدولة خلال الخمسين سنة المقبلة من مسيرة الدولة.

وأوضح: توفر لنا اللقاءات المستمرة مع الإدارات الجمركية في دول الشركاء التجاريين للدولة فرصة مهمة للاستماع إلى متطلباتهم من الخدمات التجارية والجمركية اللازمة لتطوير التبادل التجاري المستقبلي مع الشركاء، حيث تعمل الدائرة على توفير افضل مستوى من الخدمات للتجار والمستثمرين، وقد نجحت جمارك دبي في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر تسهيلات متميزة للتجارة مع الدول الأعضاء في البرنامج، ويساهم في تمكين التجار والشركات من مواجهة التحديات الراهنة في بيئة التجارة الدولية.

من جانبه، قدم قطاع التفتيش الجمركي عرضًا توضيحيًا للوفد الزائر حول وحدة "سياج" التي أطلقتها الدائرة لمراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي من خلال إحكام عمليات الرصد والتتبع والتفتيش باستخدام التقنيات الذكية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة، وبالاعتماد على العنصر البشري في فرق التفتيش الموجودة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مدعومة بقاعدة بيانات مركزية يتم تغذيتها بصفة دورية، وأجهزة الفحص والتفتيش الذكية والكاميرات عالية الجودة"، حيث تُعد وحدة "سياج" مبادرة جمركية مبتكرة لوضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول إمارة دبي من خلال سياج افتراضي ذكي يتكون من كاميرات عالية الجودة تغطي كافة أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ، وحساسات، ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه.

وبين العرض التوضيحي، أن جمارك دبي تسعى من خلال الارتقاء بوحدة "سياج" إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية لحماية المجتمع والاقتصاد بالاستعانة بطائرات الدرون وزوارق مجهزة بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة الساحلية، وقد دعمت الدائرة "سياج" بعشر سيارات كهربائية صديقة للبيئة تعمل كدوريات أمنية على مدار الساعة لتغطية المراكز الجمركية البحرية في خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية وميناء راشد والواجهة البحرية.

وكشف العرض المقدم من قطاع التفتيش الجمركي، عن المزايا التي يوفرها نظام محرك المخاطر الذكي الذي طورته الدائرة ليقوم بدور رئيسي في ضبط العديد من الشحنات والمواد الممنوعة والمقيدة وتتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن الشحنات لتحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها، حيث ابدى وفد جمارك أوزبكستان تقديره لأهمية القدرات التي يوفرها نظام محرك المخاطر الذكي على صعيد الرصد المسبق للمخاطر ما يعزز القدرة على حماية المجتمع من تلك المخاطر.

وتم عرض فيديو يوضح آليات العمل في جمارك أوزبكستان والإنجازات التي تم تحقيقها لخدمة التجارة وحماية المجتمع.

وزار وفد جمارك أوزبكستان غرفة التحكم والسيطرة في الدائرة واطلع على النظام الذكي لمتابعة الحركة بالمراكز الجمركية بواسطة الكاميرات، كما قام بزيارة مركز التدريب الجمركي واطلع على جهود قطاع الموارد البشرية في تطوير قدرات الموظفين الجمركيين من خلال دورات التدريب كما قام أعضاء الوفد بتجربة ميدانية لنظام «تقنية الواقع الافتراضي لتدريب المفتش الجمركي» التي توفر للمفتشين خلال التدريب البيئة الميدانية لعمليات التفتيش.

كان وفد جمارك أوزبكستان قد قام بجولة ميدانية في مركز جمارك جبل علي واطلع ميدانيًا على آلية العمل في المركز وعلى دور النظام المتطور لفحص الحاويات بجبل علي في حماية المجتمع وتيسير حركة التجارة حيث تصل قدرته الاستيعابية إلى فحص 900 حاوية في الساعة، وقام الوفد كذلك بزيارة مطار دبي الدولي واطلع التسهيلات التي تقدمها إدارة عمليات المسافرين للزوار والسياح باستخدام الأنظمة والابتكارات الذكية التي طورتها إدارة عمليات المسافرين.

وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين "دبي التجارية العالمية" وجمارك أوزبكستان، حيث قام بتوقيع المذكرة سعادة مافلونوف أكمالكوجا يوسوبوفيتش رئيس اللجنة الحكومية للجمارك في جمهورية أوزبكستان ومحمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات في "دبي التجارية العالمية".

شارك في اللقاء من فريق القيادة في جمارك دبي كل من جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي ومنصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات ومحمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية وراشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الموارد المالية والإدارية ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي مكلف لقطاع إدارة المتعاملين وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين.