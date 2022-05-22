مجلس سيدات أعمال عجمان يناقش تعزيز الشراكات وتمكين صاحبات المشاريع

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.. حرص المجلس على تنويع مشاريعه ومبادراته الموجهة لصاحبات الأعمال وإنشاء شبكة علاقات وشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات المعنية بهدف تمكين صاحبات وأصحاب المشاريع، إلى جانب إعتماد أجندة حافلة من المعارض المتخصصة والمشاركة في مجموعة واسعة من المعارض داخل وخارج الدولة بهدف توفير الأدوات والمناخ الداعم لتطوير المشاريع والمنتجات والاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات.

جاء ذلك خلال ترؤسها الإجتماع الثاني لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للعام 2022، بحضورعضوات مجلس الإدارة، لمناقشة سير العمل والإطلاع على تطورات ونتائج المبادرات القائمة وخطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة.

وإستهلت أعمال الإجتماع المرئي بالإطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده، وتناول أبرز مشاريع ومنجزات المجلس من يناير إلى أبريل 2022.

كما اطلع الحضور على جهود المجلس في تقوية علاقته وبحث فرص الشراكة والتعاون مع الجهات المحلية والخارجية.

واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا حول مشاركات المجلس في عدد من الفعاليات ومنها منتدى مجلس الأعمال العربي الروسي في إكسبو 2020 دبي وغيرها.

وثمنت الدكتورة آمنة خليفة جهود عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان في تنويع المشاريع والمبادرات التي تواكب تطلعات صاحبات المشاريع وخاصة في ظل الاهتمام المتواصل من قبل قيادتنا الرشيدة لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ المحفز لنمو الاعمال الأمر الذي انعكس على نجاح وتطور أفكار ومشاريع عضوات المجلس بشكل خاص وأصحاب وصاحبات المشاريع بشكل عام.