عمان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحثت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأجهزة المسؤولة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان الشيخ ناصر بن هلال المعولي لمساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي بالسعودية الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل والوفد المرافق له.


وأكد المعولي، خلال اللقاء، حرص سلطنة عُمان على تجسيد التعاون مع الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون في المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ورفع كفاءة استخدام المال العام.


وتم خلال الاجتماع تقديم العروض المرئية لاستعراض التشريعات والإجراءات وأوجه التنسيق الداخلي على المستوى الوطني.

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