غدًا.. منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي يبحث تعزيز التجارة البينية

ينطلق يوم غدٍ الإثنين، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، في نسخته الأولى.



ويأتي المؤتمر اتساقا مع سعي الدول العربية لتعزيز حجم التجارة البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، وفي ضوء تبني الدول العربية لخطط اقتصادية طموحة داخليا وخارجيا تجعلها تتلاقى مع تحقيق الرؤى الاستراتيجية لها.



المنتدى الذي يقام من 23 إلى 25 مايو بالقاهرة، وينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يشارك فيه ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب.