3 خطوات هامة لعمل كارت ميزة لأصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، قرارا بتغيير البطاقة الخاصة بصرف المعاش «البطاقة الزرقاء» إلى «كارت ميزة»، وذلك فى إطار مواصلة الهيئة عن تسهيل عمليات صرف المعاشات الشهرية لأصحابها.

وقد جاءت هذه الخطوة من جانب هيئة التأمينات، بعد اقترب موعد انتهاء مدة «البطاقة الزرقاء» بالفعل، والتي يستخدمها أصحاب المعاشات منذ نحو عام، وخطوة العمل بكارت «ميزة» تأتي في إطار استمرار هيئة التأمينات العمل ضمن خطة الشمول والتحول المالي برعاية البنك المركزي.

وأكد جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات، أن عملية تحويل البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة سهلة وسريعة، وعملية بالنسبة لأصحاب المعاشات، وسوف تيسر عمليات صرف المعاشات عليهم، كما يمكن من خلال الكارت قيامهم بشراء جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم دون الحاجة إلى التوجه لماكينة لسحب الأموال.

خطوات عمل كارت ميزة

- على صاحب البطاقة الزرقاء، التوجه إلى مكتب التأمينات، القريب من مكان إقامته.

- ملء استمارة البيانات في المكتب، على أن تتضمن كل بياناته الخاصة ورقم هاتفه الشخصي.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بمجرد انتهاء الإجراءات سيقوم الموظف بتسليمه «كارت ميزة» في نفس اليوم.

- الكارت مجانا، ولا يوجد أي أعباء مالية خاصة به.

فتح حساب لتحويل المعاش

كما أتاحت أيضا هيئة التأمينات الاجتماعية، لأصحاب المعاشات، قيامهم بالتوجه إلى أي بنك من البنوك المصرية، وفتح حساب جار، على أن يقدم لمكتب التأمينات التابع له، خطابا من البنك لتحويل المعاش الشهري إلى حسابه الجاري.

كما أتاحت الهيئة أيضا، لأصحاب المعاشات من حاملي «البطاقة الزرقاء»، صرف المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية على أي خط موبايل مسجل باسم صاحب المعاش في أي شركة من شركات المحمول، على أن يقدم طلبا لمكتب التأمين التابع لها برقم الهاتف الذي يريد تحويل مستحقاته الشهرية عليه.