أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 23-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 18.24 للشراء، 18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.26 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

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